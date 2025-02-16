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Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun! Çeteye operasyonda 5 gözaltı

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#Ankara#Şantaj#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 09:14

Ankara'da şantaj ve tehditle sahte senetler imzalattıkları 4 kişiden 17 milyon lira alan çete, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla çökertildi. Çete üyesi 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 4 kişiye şantaj, tehdit yoluyla düzenledikleri sahte senetleri imzalatan, yüksek faizle kendilerine borçlandıran ve bu kişilerden toplamda 17 milyon lira aldıkları öğrenilen 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Ayrıca, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; biri suikast için tasarlanmış 6.35 mm çapında 2 mermi kapasiteli kısa menzilli anahtarlık silahı olmak üzere, toplamda üç adet ruhsatsız silah ve 170 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#Ankara#Şantaj#Tehdit

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