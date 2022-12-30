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Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

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#Gaga Bulut#Şantaj#Tutuklama
Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 15:55

İzmir'de sosyal medyadan kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ (26) tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de İzmir'de 2 erkek çocuğunu öpüştürdüğü videoyu sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 17 yıl hapse çarptırılıp sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı. Ekipler, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Altuğ'un, sosyal medya uygulamasından kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındıKamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Altuğ'un evinde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği belirlenen 500 bin lira değerinde altın ve nakit para ele geçirildi.
daha fazla video içinSosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'un adresine dün sabah operasyon düzenledi. Altuğ gözaltına alınırken, kendisine ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve nakit ele geçirildi.

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Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut tutuklandı


Bulut Altuğ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Altuğ, tutuklandı. 

Şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut tutuklandı

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#Gaga Bulut#Şantaj#Tutuklama

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