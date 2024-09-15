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Santa MarIa Kilisesi’ne saldırının planlayıcılarından... DEAŞ’lı terörist yakalandı

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#Santa Marıa Kilisesi#DEAŞ#Terörist
Santa MarIa Kilisesi’ne saldırının planlayıcılarından... DEAŞ’lı terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcılarından ve eylemde kullanılan silahı temin eden DEAŞ’lı Viskhan Soltamatiov, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

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İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde 28 Ocak 2024’te, pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açılmış, ayine katılanlar arasında bulunan Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetmişti.

ÖRGÜT HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaptığı çalışmalarda, saldırının failleri, saldırıyla bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP sözde İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket edenler, daha önce tespit edilmişti. MİT, bu tespitler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. Viskhan Soltamatiov’un Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti’ne bağlı olarak Türkiye’ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yeri tespit edilen, saldırının planlayıcılarından ve suç aletini temin eden DEAŞ’lı terörist Viskhan Soltamatiov, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla yakalandı. Terörist Viskhan Soltamatiov, ifadesinde örgütle ilgili bilgiler de verdi. Viskhan Soltamatiov, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

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#Santa Marıa Kilisesi#DEAŞ#Terörist

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