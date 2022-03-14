Şansölye nedir? Şansölye anlamı hakkında detaylar

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Şansölye anlamı ile merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Kökeni Fransızcaya dayanan Şansölye kelimesi, Almanya ve Avusturya'da kullanılmaktadır. Şansölye, TDK'ya göre bu iki ülkede kullanılmakta olan hükümet başkanı sıfatıdır. Fransa ve Almanya'da hükümet başkanı için şansölye tabiri kullanılmaktadır.
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ŞansölyeAlmanya ve Avusturya'da başbakan için kullanılan bir ifadedir. Fransızca sözcük Geç Latince 'cancellarius' sözcüğünden evrilmiştir. Şansölyelik kelimesi ise çoğul anlamda kullanılmış ve şansölye olma anlamına gelmektedir.