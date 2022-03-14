Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şansölye nedir? Şansölye anlamı hakkında detaylar

#Şansölye#Şansölye Ne Demek#Şansölye Nedir
Şansölye nedir Şansölye anlamı hakkında detaylar

Şansölye anlamı ile merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Kökeni Fransızcaya dayanan Şansölye kelimesi, Almanya ve Avusturya'da kullanılmaktadır. Şansölye, TDK'ya göre bu iki ülkede kullanılmakta olan hükümet başkanı sıfatıdır. Fransa ve Almanya'da hükümet başkanı için şansölye tabiri kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

Şansölye Almanya ve Avusturya'da başbakan için kullanılan bir ifadedir. Fransızca sözcük Geç Latince 'cancellarius' sözcüğünden evrilmiştir. Şansölyelik kelimesi ise çoğul anlamda kullanılmış ve şansölye olma anlamına gelmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şansölye#Şansölye Ne Demek#Şansölye Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna