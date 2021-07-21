Şansölye ne demek? TDK Şansölye kelimesinin anlamı

Şansölye Almanya ve Avusturya'da başbakan için kullanılan bir ifadedir. Fransızca sözcük Geç Latince 'cancellarius' sözcüğünden evrilmiştir. Şansölyelik kelimesi ise çoğul anlamda kullanılmış ve şansölye olma anlamına gelmektedir.

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