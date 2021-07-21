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Haber Giriş: 21.07.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Şansölye ne demek? TDK Şansölye kelimesinin anlamı

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Şansölye ne demek? TDK Şansölye kelimesinin anlamı

Kökeni Fransızcaya dayanan Şansölye kelimesi, Almanya ve Avusturya'da kullanılmaktadır. Şansölye, TDK'ya göre bu iki ülkede kullanılmakta olan hükümet başkanı sıfatıdır. Fransa ve Almanya'da hükümet başkanı için şansölye tabiri kullanılmaktadır.

Şansölye Almanya ve Avusturya'da başbakan için kullanılan bir ifadedir. Fransızca sözcük Geç Latince 'cancellarius' sözcüğünden evrilmiştir. Şansölyelik kelimesi ise çoğul anlamda kullanılmış ve şansölye olma anlamına gelmektedir.

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