Şans yağmuru

Sisal Şans ile birlikte yenilenen “Türkiye’nin şansı Milli Piyango” bilinçli oyun politikasını benimseyerek ve ürün gamına yepyeni oyunlar kazandırarak, bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Artık;

- Hem bayilerde,

- Hem Milli Piyango Online üzerinden,

- Hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilecek oyunlar “çılgın ikramiyelerle” geliyor.

Milli Piyango’nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden;

- Hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek,

- Hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek,

- Hem de 15’ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlencenin tadına varabilecek.

50 MİLYON 381 BİN TL DEVİR

Çılgın Sayısal Loto’nun dün akşamki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 2 kişi 117 bin 391’er lira 15 kuruş, 4 bilen 189 kişi 1.242 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 6 bin 70 kişi 96 lira 65’er kuruş, 2 bilen 88 bin 227 kişi 9 lira 95’er kuruş kazandı.

140 BİN TL DEVRETTİ

On Numara’nın dünkü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 140 bin 427 lira devretti. Çekilişte 9 bilen 3 bin 888 lira 55 kuruş, 8 bilen 260 lira 10 kuruş, 7 bilen 52 lira 25 kuruş, 6 bilen 8 lira 50 kuruş, hiç bilemeyen 6 lira 95 kuruş kazandı.

KAZANMA ŞANSI 7 KAT ARTTI

Sisal Şans, 1 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başladı. Sisal Şans CEO’su Selim Ergün ‘yeni dönemde kazanma ihtimalinin eskiye göre 7 kat arttığını’ belirtti.

Ergün şunları söyledi: “1 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerimize başladık. Bundan sonraki 10 yıl boyunca karşılığı nakit olan şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri, Sisal Şans üstlenecek. Süper Loto oyunumuzdaki yenilikler ile kazanma ihtimali eskiye göre 7 kat arttı, artık 2 bilen oyunseverler de kazanıyor olacak. Bu doğrultuda altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon Euro’luk kapsamlı bir yatırım yaptık. Ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandırarak, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlatıyoruz.” (DHA)