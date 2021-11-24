Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu Ne derbi, ne hakem ne de TFF...Terim F.Bahçe sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'#Galatasaray
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Kamera, robot süpürge, TVler... Akıllı ev aletlerine dikkat Mahremiyetimiz hackerlerın mı elindeKamera, robot süpürge, TV'ler... Akıllı ev aletlerine dikkat! Mahremiyetimiz hackerlerın mı elinde?#Akıllı Cihazlar
BAEden Türkiyeye 10 milyar dolarlık yatırım Kritik görüşme sonrası yetkili isim açıkladıBAE'den Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım! Kritik görüşme sonrası yetkili isim açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
EGM açıkladı: Sokak çağrısı yapan 271 hesapla ilgili işlem başlatıldıEGM açıkladı: Sokak çağrısı yapan 271 hesapla ilgili işlem başlatıldı#Emniyet Genel Müdürlüğü
Almanyada Merkel döneminin sonu Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...Almanya'da Merkel döneminin sonu! Koalisyon kuruldu, İşte Başbakan olacak isim...#ALMANYA
Beşiktaşın Ajax maçı 11i belli oldu Sürpriz...Beşiktaş'ın Ajax maçı 11'i belli oldu! Sürpriz...#Şampiyonlar Ligi
Cani baba 13 günlük bebeği ölüme sürüklediCani baba! 13 günlük bebeği ölüme sürükledi#Zehirleme
3 yıldır aranan hükümlü bakın nereden çıktı3 yıldır aranan hükümlü bakın nereden çıktı#Kayseri
Şarkıcı Reynmene kötü haber 200 bin Euroyu faiziyle ödeyecekŞarkıcı Reynmen'e kötü haber! 200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek#Reynmen
Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...Aşı karşıtı doktorlar toplandı, 7 kişi hastalandı! Önerdiği yöntem babasının sonu oldu...#Koronavirüs
Teknoloji devinden çip fabrikası adımı 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacakTeknoloji devinden çip fabrikası adımı! 17 milyar doları gözden çıkardı... 2 bin kişiye istihdam sağlayacak#Samsung
TMOdan un arzı açıklaması Endişeye gerek yokTMO'dan un arzı açıklaması! Endişeye gerek yok#Toprak Mahsulleri Ofisi
Uzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecekUzmanlar yorumladı: Kripto paralar nasıl etkilenecek?#Kripto Para Piyasası
Şaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyorŞaşırtan benzerlik: Bu beni ağlatıyor#Scarlett Johansson
HABERLERGündem Haberleri

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

#Sisal Şans#ŞANS TOPU#Hurriyet.Com.Tr

Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'dan yapılacan canlı yayın ile sonuçları açıklanacak.

ŞANS TOPU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topunda çekiliş heyecanı Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.comda

Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.
Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Haberin Devamı

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sisal Şans#ŞANS TOPU#Hurriyet.Com.Tr

BAKMADAN GEÇME!

Pastayı kesmeye çabalayan ben

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

#24 Kasım Öğretmenler Günü
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü