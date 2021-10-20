Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
En büyük korku gerçek oldu Dünya AY 4.2 ile sarsıldıEn büyük korku gerçek oldu! Dünya AY 4.2 ile sarsıldı#Koronavirüs
G.Saraydan Felipe Melo bombası Brezilya basını duyurdu...G.Saray'dan Felipe Melo bombası! Brezilya basını duyurdu...#Galatasaray
Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor 1 Kasımda başlıyor... Ödemeyene cezası varDikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var#Emlak Vergisi
Konyada 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişmeKonya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişme#Konya
California Valisinden flaş çağrı Acil durum ilan edildi... Yüzde 140 artacakCalifornia Valisi'nden flaş çağrı! Acil durum ilan edildi... Yüzde 140 artacak#ABD
Bitcoinde tarihi zirve İşte yükselişin nedeni...Bitcoin'de tarihi zirve! İşte yükselişin nedeni...#Bitcoin (BTC)
Gazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Centerda tören... Eşinden duygusal sözlerGazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören... Eşinden duygusal sözler#Gazeteci Sami Kohen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada: İş birliğimizi güçlendiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da: 'İş birliğimizi güçlendiriyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusyadan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdiRusya'dan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdi!#Koronavirüs
Mucize kurtuluş Bu uçaktan hepsi sağ çıkarıldıMucize kurtuluş! Bu uçaktan hepsi sağ çıkarıldı#ABD
Maç sonrası olay yorum: Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...Maç sonrası olay yorum: 'Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...'#Fenerbahçe
Emre Aşık davasında dehşete düşüren mesajlar Hakimle dikkat çeken diyalogEmre Aşık davasında dehşete düşüren mesajlar! Hakimle dikkat çeken diyalog#İstanbul
İlk radikal karar resmen açıklandı Yeni dönem başlıyor...İlk radikal karar resmen açıklandı! Yeni dönem başlıyor...#Newcastle United
Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı Her akşam evimize konuk oluyor...Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı? Her akşam evimize konuk oluyor...#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Kraliçe 2. Elizabethe ne oluyor Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdiKraliçe 2. Elizabeth'e ne oluyor? Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdi#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

#Şans Topu#Milli Piyango TV#Hurriyet.Com.Tr

Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'dan yapılacan canlı yayın ile sonuçları açıklanacak.

ŞANS TOPU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topunda çekiliş heyecanı Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.comda

Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Haberin Devamı

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Milli Piyango TV#Hurriyet.Com.Tr

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!