Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Sonuç ekranı Millipiyangoonline.com'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Açıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatilAçıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatil#Kar Yağışı
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Yusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttıYusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttı!#Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yollardaki son durum TAG Otoyolunda gelişme: Kâbus sona erdiİşte yollardaki son durum! TAG Otoyolu'nda gelişme: Kâbus sona erdi#Gaziantep
Kar yağışı sonrası inanılmaz görüntü Yer: KastamonuKar yağışı sonrası inanılmaz görüntü! Yer: Kastamonu#Kastamonu
Yine aynı skandal Hayır cevabını alınca doktora saldırdıYine aynı skandal! 'Hayır' cevabını alınca doktora saldırdı#Erzincan
Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı#Sedat Karaağaç
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacakİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacak#Meteoroloji
Trabzonsporun 11i belli oldu Avcının tercihi...Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Avcı'nın tercihi...#Süper Lig
Fenerbahçenin 11i açıklandı Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı! Sürpriz...#Fenerbahçe-Altay Maçı
Kâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgalKâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgal! #RUSYA
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
O yüzüğü parmağından çıkarmaya çalışırsa canı yanacak: Çünkü aşk acıtırO yüzüğü parmağından çıkarmaya çalışırsa canı yanacak: Çünkü aşk acıtır! #Megan Fox
HABERLERGündem Haberleri

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı! Sonuç ekranı Millipiyangoonline.com'da

#Şans Topu#Hurriyet.Com.Tr#Milli Piyango TV

Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu, saat 20:00’da çekilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

ŞANS TOPU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topunda çekiliş heyecanı Sonuç ekranı Millipiyangoonline.comda

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Haberin Devamı

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen Ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Hurriyet.Com.Tr#Milli Piyango TV

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga