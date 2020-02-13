Şans Topu'nda büyük ikramiye devretti: 12 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası
12 Şubat Şans Topu sonuçları noter huzurunda saat 21:15'te tamamlandı. Tamamlanan çekiliş sonrası Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Canlı Şans Topu çekilişinin ardından, vatandaşlar, bu hafta Şans Topu'nda hangi numaraların ikramiye kazandırdığını sorgulamaya başladı. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Şans Topu sonuçları ve sorgulama sayfası.
974. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Her hafta zengin olmak isteyen vatandaşların büyük umutlarla oynadığı Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer lira ikramiye kazandı. Gözler şimdi bu haftaki Şans Topu sonuçlarında. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar Şans Topu sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 12 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları ve MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı...
Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.
Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Şans Topu'nda bu hafta çıkan numaralar çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. İşte, Şans Topu çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;
ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle