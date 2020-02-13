Şans Topu'nda büyük ikramiye devretti: 12 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

974. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Her hafta zengin olmak isteyen vatandaşların büyük umutlarla oynadığı Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer lira ikramiye kazandı. Gözler şimdi bu haftaki Şans Topu sonuçlarında. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar Şans Topu sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 12 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları ve MPİ Şans Topu kupon ve ikramiye sorgulama ekranı...

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

12 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Şans Topu'nda bu hafta çıkan numaralar çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. İşte, Şans Topu çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;



ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Numara Kaç defa çıktı? En son ne zaman çıktı? 29 167 958. Hafta 15 161 955. Hafta 22 157 945. Hafta 9 153 947. Hafta 23 153 957. Hafta 2 150 943. Hafta 6 148 952. Hafta 5 146 955. Hafta 14 146 958. Hafta 17 146 957. Hafta 24 145 951. Hafta 12 145 954. Hafta 10 144 959. Hafta 13 144 948. Hafta 20 144 943. Hafta 26 143 958. Hafta 19 142 952. Hafta 25 141 948. Hafta 11 141 957. Hafta 8 139 952. Hafta 1 139 959. Hafta 28 139 956. Hafta 18 136 954. Hafta 7 136 948. Hafta 4 132 941. Hafta 27 132 953. Hafta 3 131 957. Hafta 32 131 959. Hafta 16 130 958. Hafta 31 130 957. Hafta 30 129 959. Hafta 33 128 955. Hafta 34 126 959. Hafta 21 121 951. Hafta

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