Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak Şans Topu sonucu millipiyangoonline’da olacak

Şans Topu sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00’de yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz millipiyangoonline.com üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00’de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.