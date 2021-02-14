Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 14 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!

14 Şubat tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden ilan edildi ve sonuç ekranı erişime açıldı. Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre ikramiye bilet sorgulamalarınızı, aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Bu akşamki çekilişte kazandıran numaralar 8, 9, 10, 14, 17 ve joker 3 oldu. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00’da canlı yayında gerçekleşti. Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.







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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.