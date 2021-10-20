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Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 20 Ekim: Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı

#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyangoonline
Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 20 Ekim: Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonlineda yayınlandı

Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen 20 Ekim Şans Topu canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesi ile çekilen Şans Topu'nda 2.129.092,94 TL devrederken diğer ikramiyeler ise sahibini buldu. Şans Topu sonuçları millipiyangoonline. com üzerinden online sorgulanacak. Gözler şimdi Şans Topu sonuçları sorgulama ekranında. Peki, bu akşamki Şans Topu sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 20 EkimŞans Topu çekiliş sonuçları ve bu akşam ikramiye kazandıran numaralar.

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20 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. 20 Ekim tarihli Şans Topu çekilişinde 2.129.092,94 TL devretti, 5 ve 4 bilenler ise ikramiyelerine kavuştu. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor.

Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 20 Ekim: Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonlineda yayınlandı

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

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Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Sisal Şans#Milli Piyangoonline

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