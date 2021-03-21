Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 21 Mart Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

21 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00’de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, çekilişin sona ermesinin ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranına yönelik araştırmalarına hız verdi.

Çekilişin sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak sorgulayabilirsiniz. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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