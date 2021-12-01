Şans Topu sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Bu kez Ronaldo... Kirli ve utanç verici...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Bu kez Ronaldo... 'Kirli ve utanç verici...' #Lionel Messi
Merkez Bankasından piyasaya müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya müdahale#Merkez Bankası
Bilim Kurulu sonrası kritik Omicron açıklaması: Endişe verici bir gelişme yokBilim Kurulu sonrası kritik 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok#Fahrettin Koca
Bakan Koca son durumu açıkladı Dikkat çeken mesaj: Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecekBakan Koca son durumu açıkladı! Dikkat çeken mesaj: 'Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecek'#Koronavirüs
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrası'nda öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Korkunç kaza Otomobil, kamyonun altına girdi... Çok sayıda ölü varKorkunç kaza! Otomobil, kamyonun altına girdi... Çok sayıda ölü var#İzmit
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Harekete geçildi Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHarekete geçildi! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Herkesi tehdit ediyor Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası varHerkesi tehdit ediyor! Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası var#Sosyal Medya
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlarEbru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!#Ebru Şallı
Bizi kandırıyor, yemezler...'Bizi kandırıyor, yemezler...'#Fenerbahçe
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
Sahte şampuanlar tehlike saçıyor İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...Sahte şampuanlar tehlike saçıyor! 'İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...'#Sahte Ürün
HABERLERGündem Haberleri

Şans Topu sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!

#Şans Topu#Milli Piyango TV#Sisal Şans
Şans Topu sonuçları belli oldu Sonuç ekranı millipiyangoonline.comda

Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 11, 24, 25, 28, 29 ve joker 13 oldu.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu, bu akşam 20:00'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 11, 24, 25, 28, 29 ve joker 13 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA - TIKLA/ÖĞREN

Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberin Devamı

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Milli Piyango TV#Sisal Şans

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil