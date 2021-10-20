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Şans Topu sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline.com'da!

#Şans Topu#Milli Piyango TV#Hurriyet.Com.Tr

Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 18, 23, 30 ve joker 9 oldu.

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Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 18, 23, 30 ve joker 9 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA - TIKLA/ÖĞREN

Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Milli Piyango TV#Hurriyet.Com.Tr

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