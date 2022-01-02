Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede Mesut Özil ticaretten vazgeçmiyor Bu kez Türkiyeden takım satın alacak...Fenerbahçe'de Mesut Özil ticaretten vazgeçmiyor! Bu kez Türkiye'den takım satın alacak...#Mesut Özil
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Tablo belli oldu Vakalarda dikkat çeken gelişmeTablo belli oldu! Vakalarda dikkat çeken gelişme#Omicron
Memur ve emekliler dikkat Yarın saat 10da açıklanacak... Ne kadar zam alacaksınızMemur ve emekliler dikkat! Yarın saat 10'da açıklanacak... Ne kadar zam alacaksınız?#Memur
Umursamaz bakışlar Herkes onun için korktu... O ise...Umursamaz bakışlar! Herkes onun için korktu... O ise...#Yangın
Hayatı film olmuştu... Mafyanın ilk kadın patronu öldüHayatı film olmuştu... Mafyanın ilk kadın patronu öldü#Italya
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Acısı yüzüne yansıdı Küçük İsanın kafasına demir saplandıAcısı yüzüne yansıdı! Küçük İsa'nın kafasına demir saplandı#Demir
Dünyayı bekleyen büyük tehlike... Rusyadan flaş uyarı Gözler NASAya çevrildiDünyayı bekleyen büyük tehlike... Rusya'dan flaş uyarı! Gözler NASA'ya çevrildi#Rusya
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Ajda Pekkanın yeni imajı olay olduAjda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu#Ajda Pekkan
Acun Ilıcalıdan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeğiAcun Ilıcalı'dan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeği#Acun Ilıcalı
Özcan Denizden İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk paylaşımÖzcan Deniz'den İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk paylaşım#Özcan Deniz
HABERLERGündem Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Şans Topu#Milli Piyango#İkramiye
Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonlineda

Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Haberin Devamı

Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell