Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe puanı uzatmalarda kurtardıFenerbahçe puanı uzatmalarda kurtardı#Fenerbahçe
Hikmet Karamanın hareketi olay oldu İrfan Can Kahvecinin kaçırdığı penaltı...Hikmet Karaman'ın hareketi olay oldu! İrfan Can Kahveci'nin kaçırdığı penaltı...#Fenerbahçe
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Erdoğandan İYİ Partili Türkkana küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değilErdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil#Erdoğan
Erdoğan gençlerle buluştu: Hayalleriniz için çalışmayı sürdüreceğizErdoğan gençlerle buluştu: Hayalleriniz için çalışmayı sürdüreceğiz#Erdoğan
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Çok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekÇok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul Maratonuna katıldıKılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul Maratonu'na katıldı#İstanbul Maratonu
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Yönetim istifa tepkisiFenerbahçe-Kayserispor maçında 'Yönetim istifa' tepkisi!#Fenerbahçe
Galatasaraya yazılmıştı, Muslerayı avladı Terim 7 dakika önce...Galatasaray'a yazılmıştı, Muslera'yı avladı! Terim 7 dakika önce...#Galatasaray
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tedbir çağrısı yaptıCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tedbir çağrısı yaptı#Koronavirüs
Galatasaray 1 puana razı oldu Zirveyle fark...Galatasaray 1 puana razı oldu! Zirveyle fark...#Karagümrük
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
HABERLERGündem Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Şans Topu#Milli Piyango#İkramiye
Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonlineda

Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Haberin Devamı

Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy