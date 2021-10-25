Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çelebiden CHPye tezkere tepkisi: İstifa gerekçemizi netleştirmiş olduÇelebi'den CHP'ye tezkere tepkisi: İstifa gerekçemizi netleştirmiş oldu#Mehmet Ali Çelebi
Mohamed Salah için çılgın rakam Cristiano Ronaldoyu geride bırakıyor...Mohamed Salah için çılgın rakam! Cristiano Ronaldo'yu geride bırakıyor...#Mohamed Salah
Ünü oyuncu katil olmuştu Şoke eden silah açıklaması...Ünü oyuncu katil olmuştu! Şoke eden silah açıklaması...#Alec Baldwin
Son durum belli oldu: Tablo hâlâ can sıkıcıSon durum belli oldu: Tablo hâlâ can sıkıcı#Koronavirüs
Ermenistanla normalleşme süreci... Azerbaycanda şartı açıkladıErmenistan'la normalleşme süreci... Azerbaycan'da şartı açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Irak ve Suriye tezkeresi TBMMden geçti CHP ve HDP hayır oyu verdiIrak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi#Irak
İSKİ insani su hakkını kaldırdı AK Partiden gizli zam tepkisiİSKİ 'insani su hakkı'nı kaldırdı! AK Parti'den gizli zam tepkisi#İski
AK Partiden CHPye tezkere kararı eleştirisi: HDPyi kızdırmamak için...AK Parti'den CHP'ye 'tezkere kararı' eleştirisi: HDP'yi kızdırmamak için...#Tezkere
DSÖden dengeleri değiştirecek çağrı: Seyahatte aşı tek başına yeterli değil DSÖ'den dengeleri değiştirecek çağrı: Seyahatte aşı tek başına yeterli değil!#Koronavirüs
F.Bahçede genç isim kayıplarda 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...F.Bahçe'de genç isim kayıplarda! 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...#Burak Kapacak
CHP lideri Kılıçdaroğlunun iddialarına Kars Valiliğinden açıklamaCHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Kars Valiliği'nden açıklama#Kemal Kılıçdaroğlu
Müthiş haberi duyurdular: Tüm varyantlarda etkili olacak...Müthiş haberi duyurdular: Tüm varyantlarda etkili olacak...#Koronavirüs
Neden ağlıyorum ben Nasıl da aşk dolu bakıyorNeden ağlıyorum ben? Nasıl da aşk dolu bakıyor!#Orlando Bloom
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem olduKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu#Ünlüler Ve Kardeşleri
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
HABERLERGündem Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Şans Topu#Milli Piyango#İkramiye
Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuç ekranı millipiyangoonlineda

Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı

Haberin Devamı

Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Haberin Devamı

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....