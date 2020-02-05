Şans Topu sonuçları açıklandı, 222 bin 4'e bölündü! 5 Şubat Şans Topu sonuç sorgulama

Şans Topu sonuçları 5 Şubat akşamı Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. 5+1 bilenin ikramiye almaya hak kazandığı Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları Şans Topu sonuç sorgulama ekranı aracılığı ile öğrenilecek. Çekilişin ardından Şans Topu oynayan vatandaşlar 973. hafta Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiğini sorgulamaya başladı. İşte, heyecanla beklenen Şans Topu çekiliş sonuçları ve 5 Şubat 2020 Şans Topu ikramiye sonuç sorgulama sayfası.

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer lira ikramiye kazandı.

Şans Topu oyununun 973. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 222 bin 657'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 788'er lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 509'ar lira, 4 bilen 2 bin 710 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 404 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 44 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 155 kişi 7 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 164 bin 605 kişi 4 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu'nun 973. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Heyecanla beklenen Şans Topu 5 Şubat tarihli çekilişinde çıkan numaralar şunlar oldu;

ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır? İkramiyeler nereden alınır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.