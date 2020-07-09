Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu; ikramiye 1 kişiye çıktı - 8 Temmuz 995'nci hafta MPİ Şans Topu sorgulama sayfası
'Şans Topu sonuçları' için heyecanlı bekleyiş çarşamba akşamı sona erdi. Her hafta zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Bu haftaki çekilişte, 1 kişi büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. 8 Temmuz Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar, MPİ Şans Topu sonucu sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Gözler şimdi 995. hafta Şans Topu canlı çekilişi sonuçlarında. İşte, 8 Temmuz 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekilişin ardından 8 Temmuz Şans Topu sonuçları kamuoyuna duyuruldu. İşte, merakla beklenen bu haftanın Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar.
Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde, 5+1 bilen 1 kişi 1.705.902,65 TL ikramiye kazandı.
8 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu'nda 995. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;
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ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
MPİ'den yapılan açıklamaya göre, Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 819.842,15 TL devretti.
Şans Topu oyunu nasıl oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
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