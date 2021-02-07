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Haber Giriş: 07.02.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Şans Topu çekilişi saat kaçta? 7 Şubat Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da sorgulanacak

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Şans Topu çekilişi saat kaçta? 7 Şubat Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da sorgulanacak
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Şans Topu sonuçları bugün yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 7 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişi dair detaylar

Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00’da yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olacak. 7 Şubat Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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