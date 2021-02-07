Şans Topu çekilişi saat kaçta? 7 Şubat Şans Topu sonuçları millipiyangoonline’da sorgulanacak
Şans Topu sonuçları bugün yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 7 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişi dair detaylar
Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00’da yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olacak. 7 Şubat Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
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