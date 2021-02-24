Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar! 24 Şubat Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

24 Şubat Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00’de gerçekleşti. Büyük ikramiyesi ile heyecan yaratan çekilişin sonuçları ve ikramiye bilgileri kamuoyuna duyuruldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 17, 27, 32, 34 ve joker 9 oldu. Şans Topu sonuçlarınızı ve ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linkten kolayca sorgulayabilirsiniz.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.