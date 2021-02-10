Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 10 Şubat Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı
Şans Topu sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen canlı Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da açıklandı. Sisal Şans tarafından yapılan 10 Şubat Şans Topu çekilişi 1 milyon lira civarında büyük ikramiyesi ile sahibini aradı. Heyecanla beklenen Şans Topu canlı çekiliş sonuçları yine zengin olmak isteyenlerin yüzlerini güldürecek. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen Şans Topu çekilişi 20:00'da Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre ikramiye bilet sorgulamalarınızı aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle