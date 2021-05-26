26 MayÄ±s Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam 20:00'da gerÃ§ekleÅŸti. Milli Piyango TV Youtube kanalÄ±ndan ve hurriyet.com.tr'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanan Ã§ekiliÅŸte kazandÄ±ran numaralar 14, 21, 24, 27, 31 ve joker 3 oldu. Heyecan dolu Ã§ekiliÅŸin hemen ardÄ±ndanÂ Åžans Topu sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±Â millipiyangoonline'da eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Ã‡ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nÄ±zÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ekrandan sorgulayabilirsiniz.Â

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸleri Ã‡arÅŸamba ve Pazar gÃ¼nleri olmak Ã¼zere haftanÄ±n 2 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleniyor.

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ÅžANS TOPU SONUÃ‡ SORGULAMA EKRANI

ÅžANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun Ã¼st bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 34, alt bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 14 numara bulunmaktadÄ±r. 34 numara arasÄ±ndan 5, 14 numara arasÄ±ndan 1 tanesi iÅŸaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon Ã¼creti 2 TLâ€™dir.

Sen SeÃ§!

Kolonunu ister kendi seÃ§tiÄŸin sayÄ±lar ile istersen de Rastgele seÃ§eneÄŸini kullanarak sistem tarafÄ±ndan rastgele seÃ§ilecek sayÄ±lar ile oluÅŸturabilirsin. SatÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda satÄ±lan Åžans Topu oyunu iÃ§in ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler iÃ§in geliÅŸtirilen bu Ã¶zellikle, kolon altÄ±ndaki SEN SEÃ‡ kutucuÄŸu iÅŸaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile ÅŸanslÄ± kupon oluÅŸur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; Ã§oklu oyun kombinasyonlarÄ± geliÅŸtirir. Bir kolonda Ã¼st bÃ¶lÃ¼mden 5 numaradan fazla ve/veya alt bÃ¶lÃ¼mden 1 numaradan fazla iÅŸaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden Ã§ok kolon oluÅŸturulur. Ãœst bÃ¶lÃ¼mden en fazla 10 numara, alt bÃ¶lÃ¼mden ise 14 numara iÅŸaretlenebilir.

Ã‡oklu Ã‡ekiliÅŸ!

Ã‡oklu Ã‡ekiliÅŸ seÃ§eneÄŸi iÅŸaretlenerek birden fazla Ã§ekiliÅŸe katÄ±lÄ±nabilir.

Ä°ptal

DoldurduÄŸun kolonu oynamaktan vazgeÃ§ilirse ilgili kolonun altÄ±ndaki iptal kutucuÄŸu iÅŸaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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