Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu... 23 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Şans Topu sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Bugün 282 bin TL büyük ikramiyesi ile çekilen Şans Topu'nda şanslı numaralar sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından 23 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Şans Topu sonuç sorgulamaları online ekrandan gerçekleşecek. Gözler şimdi Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarında. İşte, 23 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
Şans Topu çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
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