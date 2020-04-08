Åžans Topu canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ilan edildi 8 Nisan -982. hafta MPÄ° Åžans Topu sonuÃ§larÄ± sorgulama

Her hafta bÃ¼yÃ¼k heyecanla oynanan Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± iÃ§in bekleyiÅŸ sona erdi. 982. hafta Åžans Topu sonuÃ§larÄ± ve bu hafta ikramiye kazandÄ±ran numaralar noter huzurunda saat 21:15'te gerÃ§ekleÅŸen Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndanÂMilli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan duyuruldu. GeÃ§tiÄŸimiz hafta 639 bin TL'nin devretmesiyle beraber,Â bu hafta Åžans Topu sonuÃ§larÄ± kuponlarÄ±nÄ± gÃ¼nler Ã¶ncesinden hazÄ±rlayan vatandaÅŸlar Åžans Topu canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±na odaklandÄ±. Ä°ÅŸte, heyecanla beklenen 8 Nisan 2020 Åžans Topu sonuÃ§larÄ± ve sonuÃ§ ekranÄ±.

8 NÄ°SAN ÅžANS TOPU SONUÃ‡LARI

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Åžans Topu 982. hafta Ã§ekiliÅŸleri noter huzurunda tamamlandÄ±. SabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklenen Åžans Topu'nun Â 8 NisanÂ tarihli Ã§ekiliÅŸinde ÅŸu numaralar Ã§Ä±ktÄ±;

ÅžANS TOPU SONUÃ‡LARI SORGULAMA EKRANI

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± nasÄ±l Ã¶ÄŸrenilir?

MPÄ°'nin ilgi gÃ¶ren ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan Åžans Topu'nun Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Ä°daresi'nin (MPÄ°) resmi internet sitesinden sorgulanÄ±yor. Åžans Topu'nun 8 Nisan 2020 tarihli sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re ikramiye kazandÄ±ran numaralar Ã¶ÄŸrenilebilecek.

Åžans Topu'nda geÃ§en hafta ne olmuÅŸtu?

Åžans Topu oyununun 981. hafta Ã§ekiliÅŸinde 5 artÄ± 1 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 639 bin 95 lira 86 kuruÅŸluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, oyunun bu haftaki Ã§ekiliÅŸinde 5 bilen 10 kiÅŸi 6 bin 185 lira 30'ar kuruÅŸ, 4 artÄ± 1 bilen 114 kiÅŸi 723 lira 90'ar kuruÅŸ, 4 bilen 1881 kiÅŸi 54 lira 85'er kuruÅŸ, 3 artÄ± 1 bilen 4 bin 95 kiÅŸi 30 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ, 3 bilen 58 bin 933 kiÅŸi 4 lira 55'er kuruÅŸ, 2 artÄ± 1 bilen 40 bin 434 kiÅŸi 6 lira 75'er kuruÅŸ, 1 artÄ± 1 bilen 137 bin 562 kiÅŸi 3 lira 70'er kuruÅŸ ikramiye alacak.