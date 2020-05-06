Şans Topu canlı çekiliş sonuçları belli oldu 6 Mayıs 2020 - 986. hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu’nun bu haftaki sonuçları, noter huzurunda saat 21:15'te yapılan canlı Şans Topu çekilişinin ardından açıklandı. Her hafta zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Şans Topu'nda geçen hafta 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 lira haftaya devrettmişti. Gözler şimdi 6 Mayıs canlı Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. İşte, Şans Topu sonuçları ve Şans Topu 6 Mayıs kupon sorgulama ekranında yer alan ikramiye kazandıran numaralar...

6 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

986'ncı hafta 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 6 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.