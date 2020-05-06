Şans Topu canlı çekiliş sonuçları belli oldu 6 Mayıs 2020 - 986. hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
'6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları' Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından zengin olmak isteyen vatandaşların büyük hayallerle oynadığı oyunda, 6 Mayıs Şans Topu çekilişinde haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesinden açıklandı. Kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenler, 986. hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden Şans Topu ikramiye oranlarını öğrenebilecekler. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi ile isabet etti? İşte, 986. hafta Şans Topu canlı çekilişi sonuçları ve MPİ 6 Mayıs Şans Topu sonuç sorgulama linki...
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu’nun bu haftaki sonuçları, noter huzurunda saat 21:15'te yapılan canlı Şans Topu çekilişinin ardından açıklandı. Her hafta zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Şans Topu'nda geçen hafta 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 lira haftaya devrettmişti. Gözler şimdi 6 Mayıs canlı Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. İşte, Şans Topu sonuçları ve Şans Topu 6 Mayıs kupon sorgulama ekranında yer alan ikramiye kazandıran numaralar...
6 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI
986'ncı hafta 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?
MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 6 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.
Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?
Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.
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