17 Haziran 2020 Şans Topu canlı çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ 992. hafta Şans Topu sonucu sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası 17 Haziran Şans Topu sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, 992. hafta Şans Topu sonuç ekranı ve haftanın şanslı rakamları.

Şans Topu'nun 992. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca 804.094,61 TL haftaya devretti.

17 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nda 992. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen 2 kişi 403.383,10 TL tutarındaki ikramiyeyi almaya hak kazandı.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.