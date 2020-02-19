Şans Topu 975. hafta çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ Şans Topu canlı ikramiye sonuç sorgulama 19 Şubat 2020

Şans Topu sonuçları çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen kuranın ardından belli oldu. 975. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekiliş sonuçları, Şans Topu kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. MPİ 19 Şubat Şans Topu sorgulama ekranı üzerinden bu hafta Şans Topu'nda çıkan şanslı numaralar öğrenilebilecek. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi hangi numaralar kazandırdı? İşte, merakla araştırılan 19 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi oldu



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 200 kişi 4 bin 955,60'ar, 4 artı 1 bilen 228 kişi 579,85'er, 4 bilen 2 bin 876 kişi 57,45'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 437 kişi 31,15'er, 3 bilen 84 bin 902 kişi 5,5'er, 2 artı 1 bilen 56 bin 548 kişi 7,60'ar, 1 artı 1 bilen 185 bin 114 kişi 3,45'er lira ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

19 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Şubat Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen çekiliş sonrası haftanın 6 şanslı numaralı kamuoyuna duyuruldu. Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

1-2-5-6-25+1

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.