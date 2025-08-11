Şans oyunları tarihinde bir ilk: Büyük ikramiye 25 milyon TL | 'Bu müthiş bir olay'

Haberin Devamı

‘‘Hızlı On’da oyunseverler 1 ile 10 sayı arasından kaç sayıya oynayacaklarını kendileri seçerek kazanma şanslarını artırırken yine yatıracakları tutarı kendileri belirleyerek kazanabilecekleri ikramiye tutarlarını artırabiliyor. 25 senedir İstanbul Beyoğlu Okmeydanı’nda Milli Piyango bayisi işleten Murat Gümüş ise “Oyun hayatımıza girdiğinde çok heyecanlandık. Şans oyunları tarihinde bir ilk. 5 dakikada bir sürekli tekrarlanan heyecan hep yüksek.Oyuncu için de böyle her çekiliş ayrı bir heyecan” dedi.

Milli Piyango’nun yeni oyunu ‘Hızlı On’ oyunseverlerle buluştu. Bayilerde, Milli Piyango Online websitesinde ve Milli Piyango Online Uygulamasından oynanabilen ‘Hızlı On’da, şans oyunları tarihinde bir ilk olarak 5 dakikada bir çekiliş gerçekleştiriliyor ve oyunseverler kazanıp kazanmadıklarını 5 dakika içinde öğrenebiliyor. “Jet hızında oyna, heyecanı katla” sloganıyla oyunseverlere sunulan Hızlı On’da 37 farklı ikramiye kategorisi bulunuyor.

Oyunseverler yatıracakları tutarı kendileri belirliyor, en az 1 en çok 10 adet sayı seçebiliyor ve çekiliş anında 80 sayı arasından seçilen 20 sayı arasından bildikleri sayı adedine bağlı olarak kazanacakları tutarı öngörebiliyor.

Hızlı On, hem bayilerde hem de Milli Piyango Online’da oynanabiliyor. Oyuncular hem kolonlarda oynayacakları numara adedini hem de oynadıkları kolonlar için yatıracakları tutarı seçebiliyor. 20 TL, 30 TL, 50 TL, 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen kolon tutarları, oynanan tüm kolonlar için geçerli oluyor. Ayrıca, ‘Çoklu Çekiliş’ seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir.

Hızlı On’un kazandıracağı en yüksek ikramiye tutarı 25 milyon TL’dir. Ayrıca 9 ya da 10 sayı seçilerek oynanan kolonlarda, hiç sayı bilinmemesi durumunda da ikramiye kazanılır.

‘OYNADIKÇA DAHA ÇOK SEVİYORLAR’

25 senedir İstanbul Beyoğlu Okmeydanı’nda Milli Piyango Bayisi işleten Murat Gümüş, “Hızlı On oyunuyla ilgili ilk izlenimlerimiz oyun yeniliklerle dolu. 1'den 10'a kadar numaraları seçebiliyoruz. 5 dakikada bir çekiliyor. Bu müthiş bir olay. Oyuncunun rakamı da oynayacağı miktarı da kendisinin seçtiği yeniliklerle dolu bir oyun. İlk izlenimler çok iyi. Oyun tablosunda zaten oyuncu ne kadar oynayacağını ne kadar kazanacağını kendisi daha önceden görüyor. Oyuncu kuponunu belirledikten sonra aynı kuponu defalarca 10, 20, 50 kez oynama imkanına sahip. Sistem tablosunda bunu da takip ediyor ve 5 dakikada bir ekrana bakarak kazanmaya devam ediyor. Biz 25 yıllık bayi olarak Sayısal Loto'da, Milli Piyango'nun diğer oyunlarında defalarca ikramiye kazandırdık. İnşallah yine kazandıracağız. Yoğunluğumuz akşam 18.00 ile 22.00 arası. Artık herkes daha bilinçli oynuyor. Oynadıkça oyunu daha da çok seviyorlar” dedi.

‘ŞANS OYUNLARI TARİHİNDE BİR İLK’

Gümüş, “Biz mutluyuz bu oyunla alakalı. Büyük ikramiye 25 milyon TL. 37 farklı ikramiye kazanma durumu da var. 1'den 10'a kadar numaraları seçiyoruz. 9 ile 10'u seçtiğimiz zaman yine hiç bilmeyene kazandıran bir oyun. İsterlerse müşterilerimiz burada kupon doldurup oyunlarını oynayabiliyorlar, bu heyecanı ekrana bakıp hissediyorlar. İsterlerse Milli Piyango'nun kendi aplikasyonundan 5 dakikada bir aynı şekilde çekilişle oyunlarını oynayabiliyorlar. Oyun hayatımıza girdiğinde çok heyecanlandık. Şans oyunları tarihinde bir ilk. 5 dakikada bir sürekli tekrarlanan heyecan hep yüksek. Oyuncu için de böyle her çekiliş ayrı bir heyecan. Bence çok iyi bir oyun” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKARSA RESTORAN AÇACAĞIM”

Mehmet Efe, “Oyunu oynadım. Oranlarından nasıl tutturabileceğimi, ne yapabileceğimi hepsini kontrol ederek, severek oynuyorum. Çekiliş sonuçları hızlı açıklanıyor, yani hızlı olması 5 dakikada bir oynadığınız için güzel oluyor. Aşçıyım, 25 milyon TL’yi kazanırsam restoran açmayı düşünüyorum” dedi.

Selahattin Bakangil de “Oyun yeni çıkmış, hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz. Eğer bana çıkarsa da bir araba almayı düşünüyorum. Severek oynuyoruz aynı zamanda. Hızlı şekilde açıklanıyor ve 5 dakikada bir çekiliyor” diye konuştu.

Emirhan Ayhan ise “Hızlı On oynadım, birkaç kere kazandım. Yeni çıktığından beri oynuyorum. 25 milyon TL bana çıkarsa, büyük ihtimalle dünyayı gezeceğim.” diye konuştu.