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Haber Giriş: 23.01.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Sanrı ne demek?

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Sanrı ne demek?
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En sık görülen sanrı, paranoyadır. Sanrısal bozukluk hastanın ve yakınlarının yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bir düşünce bozukluğudur. En sık karşılaşılan sanrılar, kuşkuculuk, algıda seçicilik, düşmanlık, paranoid aydınlanma, paradoksal etkilenme ve kötülük görme sanrısıdır. Sanrısal bozukluğun oluşumunda aile öyküsü ve genetik faktörler rol oynayabilir. Peki, sanrı ne demek?

Delüzyon, sanrı veya hezeyan, belli bir toplum ve çağ içinde gerçeğe uymayan düşünceyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sanrılar, duyu organlarımızın gerçekte var olmayan algılamalarıdır, beyin bunları "uydurur". Psikiyatride ise daha net bir biçimde bir inancın patolojik olduğunu vurgulayan bir terimdir.

Sanrılar genel olarak nörolojik veya zihinsel hastalık durumunda ortaya çıksalar da belirli bir hastalıkla ilişkilendirilememiştirler. Gerek fiziksel gerek zihinsel birçok patolojik durumda ortaya çıkabildikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, psikotik bozukluklarda, özellikle de şizofrenide, teşhis açısından çok önemlidirler.

Psikotik hastalarda en çok zarar görme ve kendisi ile ilgili konuşulduğu, ona özel işaretler verildiğini içeren sanrılar olur. Sanrılar, bu dünyada olamayacak, mantıkla bağdaşmayan düşünce ve inançlar olabileceği gibi, bu dünyada olabilecek düşünce ve inançları da kapsayabilir.

 

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