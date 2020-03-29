Şanlıurfa'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Şanlıurfa'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Şanlıurfa ülkemizin yoğun nüfusa sahip şehirlerinden biridir. Köklü bir tarihi bulunur.

Şanlıurfa İlçeleri

Şehrin yaklaşık 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler;

- Akçakale

- Birecik

- Bozova

- Ceylanpınar

- Eyyubiye

- Halfeti

- Haliliye

- Harran

- Hilvan

- Karaköprü

- Siverek

- Suruç

- Viranşehir

Şanlıurfa Hangi Bölgede?

Şanlıurfa Türkiye'nin güney doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir şehirdir. Türkiye'nin en kalabalık dokuzuncu şehri olma özelliğini taşımaktadır. Şanlıurfa iline kısaca Urfa da denilmektedir. Şanlıurfa ili Türkiye'nin kurtuluş savaşının kazanmasına önemli rol oynamış bir şehirdir. Bundan dolayı "Şanlı" ibaresi şehre 1984 yılında verilmiştir.

Özellikle kurtuluş savaşında Fransızlar bölgeyi işgal etmişti. Fransızlara karşı gösterilmiş mücadeleden ötürü kurtuluş savaşı boyunca bölgenin düşmanlardan uzaklaşmasını sağlamışlardır. Dolayısıyla bu unvan Urfa şehrine verilmiştir. Şanlıurfa şehrine ayrıca yine Kurtuluş Savaşında ki başarılarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından istiklal madalyası verilmiştir. Bu karar meclis tarafından 1984 yılında alınmıştır ve karar aynı zamanda kanunlaştırılmıştır.

Şanlıurfa ilinin yaklaşık nüfusu 2 milyondur. Nüfusu en kalabalık şehirler arasında gösterilmektedir. İlin toplam yüz ölçümü ise 19 bin kilometredir. Rakım ise 510 metre olarak belirtilmiştir.

Şanlıurfa Gezilecek Yerler

Şanlıurfa şehri gerek gezilecek gerekse de tarihi yerler bakımından oldukça zengin bir şehirdir. Dolayısıyla şehirde gezmek ve tarihi yerleri ziyaret etmek için oldukça fazla alternatif bulunmaktadır. Eğer ilk kez Şanlıurfa şehrine geliyorsanız mutlaka görmeniz gereken ilk yer Göbeklitepe'dir.

Göbeklitepe Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan adeta tarih kokan bir mekandır. Dünya'nın en eski yapıları Göbeklitepe'de bulunmaktadır. Milattan önce 10 bin yıl önce bu yapıların inşa edildiği düşünülmektedir. Dolayısıyla Anadolu'da yaşayan uygarlıkların eserlerine Göbeklitepe'de rastlamak mümkündür. Göbeklitepe aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya mirasları listesine de alınmıştır.

Balıklıgöl

Şanlıurfa'da gezilecek bir diğer yer ise Balıklıgöl'dür. Balıklıgöl İbrahim peygamberin ateşe atıldığı göl olarak bilinir. Balıklıgöl'ün çevresinde ise yine tarihi eserler bulunmaktadır. Gölü gezdikten sonra bu tarihi yerleri de gezebilir aileniz ile birlikte yapmış olduğunuz bu gezide keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Balıklıgöl Şanlıurfa'ya gelen turistler tarafından en fazla ziyaret edilen yerler arasında zirvede yer almaktadır.

Harran Evleri

Şanlıurfa'ya geldiyseniz mutlaka görmeniz gereken diğer yer ise Harran evleridir. Harran evleri gerek tarihi yapısı ile gerekse de doğal güzelliği ile adeta ziyaretçilerini mest etmektedir. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan bu yerde pek çok tarihi savaş yaşanmıştır. Özellikle tarihte bu evlerde Moğol istilası ve savaşları yaşanmıştır. Bundan dolayı Harran evleri günümüzde de bu savaşın izlerini taşımaktadır. Ve savaşın kalıntıları hala bu evlerde gün yüzüne çıkmaktadır. Harran evlerini ziyaret ettikten sonra evlerin sakinleri sizleri oldukça iyi şekilde ağırlamaktadırlar. Burada yaşayan kişiler misafirlere karşı da oldukça sıcakkanlıdır. Bundan dolayı turistlerin ilgi odağı bir yer haline gelmiştir.

Selahaddin Eyyubi Camii

Şanlıurfa denilince gezilecek görülecek yerler kolay kolay bitmiyor. Selahaddin Eyyubi Camii de bunlardan birisidir. Kilisenin üzerine yapılan bir cami olma özelliğini taşıyan Selahaddin Eyyubi Camii yaklaşık olarak 1200 yıllarında yapılmıştır. Cami günümüzde hala ibadethane olarak kullanılmaktadır. Zaman zaman camiye onarımlar yapılmıştır. Tarihi bir cami olduğundan ötürü pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.