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Ömer ŞULUL/DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'dan üzücü haber! 2 kuzen akıntıya kapılarak kayboldu...

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Şanlıurfa'dan üzücü haber! 2 kuzen akıntıya kapılarak kayboldu...
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ŞANLIURFA’da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren 2 kuzen, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde Dolutepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek isteyen amca çocukları İbrahim (18) ve Ahmet Yılmaz (19) evlerinin yanından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen gençler, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kuzenlerin suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine giden jandarma ekipleri, dalgıç polislerden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, sulama kanalında kaybolan gençlerin bulunması için çalışma başlattı. Kuzenlerin yakınlarının DSİ kanalı etrafında endişeli bekleyişi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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