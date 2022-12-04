Şanlıurfa’dan terörle mücadele mesajı: Güvenlik şeridinde kararlıyız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaklaşık 3.5 yıl sonraki Şanlıurfa ziyaretindeki Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ndeterör önlemlerine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları bunların yol açtığı felaketleri acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız dışarıdan karışanız da karıştıranınız da çok olur. Binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket ve vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Türkiye eski Türkiye değil. Eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değildir.

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KİMSE BOŞ HAYALE KAPILMASIN

Şimdi mesajlarımızı tek tek verelim, kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın:

1-Allah’ın izniyle ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

2-Meclis’te çoğunluğu elde ederek sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi vermeye hazır mısınız?

3-Türkiye ekonomisi modelini mutlaka başarıya ulaştırarak, insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları geride bırakacağız.

4-Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız.

5-Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz.

6-Yönetim sistemimizi gençlerimizin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine karşılık verecek şekilde geliştireceğiz.

7-Tek becerileri kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek olanların, Türkiye’ye verecekleri hiçbir şey olmadığını her adımla ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz?

8-Yalan ve iftira siyasetinin, sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını anlatmaya var mıyız?”

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Erdoğan’ı havaalanında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati karşıladı.

4 MADDEDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

“4 maddeden taviz vermeyeceğiz. Bir ekonomi, iki diplomasi, üç terörle mücadele, dört terörle mücadelenin yanında hep birlikte Allah’ın izniyle hiç taviz vermeden inşallah bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Bizde ayrım yok. Biz, ensarı da biliriz, muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir. Ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne ensardan ne de muhacirden anlar. Benim Peygamberim muhacirdi. Onun ümmeti olarak bizler de muhacirler olarak gelenleri, ensar olarak kucağımızı açmayı biliriz. Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık, bugün de bakmıyoruz. Suriye’deki Kürt de, Arap da, Türkmen de bizim kardeşimiz.”

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PAMUK VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİSİNE MÜJDE

“Bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerimize verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 250 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak, pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan, 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toplam destekleme tutarımız kilogramı 2 lira 14 kuruşa dekar başına 1071 liraya ulaşıyor. Ayçiçeğinde ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 lira, fark ödemesini de kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçeğindeki toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz. Sen üret yeter anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

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BU BİR REKOR 110 BİN KİŞİ

“Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye’nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa. Bilindiği gibi 1920’de Fransızlar bu bölgeye girdiğinde işgal generali, doğruca gittiği kabrine hitaben, ‘Selahattin, Haçlı Seferi bitti ama biz döndük’ demişti. Haçlı artıklarına o dönemde şanlı direnişinizle hak ettikleri cevabı sizler vermiştiniz. Bugün de maşaları vasıtasıyla bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenleri görüyoruz.”

ŞANLIURFA’YA YENİ YATIRIM

“Şanlıurfa’ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye Şanlıurfa’ya. Şanlıurfa’ya 19 milyar lira tutarında sosyal yardım kaynağı aktardık. Şimdi yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Bu proje ile Şanlıurfa’yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getireceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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KILIÇDAROĞLU’NA: İKTİDARA GİDEN YOL LONDRA’DA DEĞİL

“Şanlıurfa programında akşam da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaştanı Erdoğan, CHP Lideri KILIÇDAROĞLU’nun açıkladığı vizyon belgesini sert bir dille eleştirerek şunları söyledi: “İktidara giden yolun benim dili dualı Urfalı kardeşlerimin desteği yerine Londra’daki karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı idrak edemez. Türkiye’nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin de bu şehrin de geleceğine ışık tutamaz. Birileri gibi Urfa’yı lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal’in CHP’si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp seçim bitince projeyi unutanlardan, inkâr edenlerden değiliz. Biz seçim öncesi meydanlarda bol bol bedava vaat dağıtıp millet yetkiyi verince sözlerinin üzerine yatanlardan değiliz.”