Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki Akçakale ile Ceyanpınar ilçelerinde kullanılan ve Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlu tanklar ile zırhlı askeri araçlar, TIR'lara yüklenerek, Suriye sınırındaki Hatay'a doğru yola çıkarıldı. Suriye'nin İdlib kentindeki TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde kentten çıkış yaptı. Askeri konvoyun geçişi sırasında yayalar ile araçlarda bulunanların, askerleri selamladığı görüldü.