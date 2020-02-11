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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:07,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden tank ve zırhlı araç yüklü askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Hatay'a doğru yola çıkarıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki Akçakale ile Ceyanpınar ilçelerinde kullanılan ve Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlu tanklar ile zırhlı askeri araçlar, TIR'lara yüklenerek, Suriye sınırındaki Hatay'a doğru yola çıkarıldı. Suriye'nin İdlib kentindeki TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde kentten çıkış yaptı. Askeri konvoyun geçişi sırasında yayalar ile araçlarda bulunanların, askerleri selamladığı görüldü. 

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