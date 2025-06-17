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Şanlıurfa'dan acı haber geldi! 12 yaşındaki çocuk 2 km uzakta bulundu!

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#AFAD
Şanlıurfadan acı haber geldi 12 yaşındaki çocuk 2 km uzakta bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 09:40

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı.

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Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapıldı. Ekipler, dün Abdullah Ömsal'ın cesedine ulaşmasının ardından Bünyamin Çiçek'i arama faaliyetlerine devam etti.

2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Bünyamin Çiçek'in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında buldu.

Şanlıurfadan acı haber geldi 12 yaşındaki çocuk 2 km uzakta bulundu

Çiçek'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Şeyhçoban Mahallesi civarında 14 Haziran'da sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) akıntıya kapılmış, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, ŞUAK ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün Abdullah Ömsal'ın cesedi bulunmuştu.

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#AFAD

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