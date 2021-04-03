Şanlıurfa'dan acı haber! 5 metre derinliğindeki sarnıca düştü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 metre derinliğindeki sarnıca düşen Suriyeli Garip Berho (58) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Akkese Mahallesi'nde Suriyeli Garip Berho (58), evinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki içinde su olan sarnıca düştü.
ÇEVREDEKİLER EKİPLERE HABER VERDİ
Berho'nun düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Su altı polislerinin çalışması sonucu Berho'nun cansız bedeni sarnıçtan çıkarıldı.
Suriyelinin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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