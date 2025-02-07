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Şanlıurfa'daki vahşet! Toprağa yarı gömülü halde cesedi bulunmuştu... Babası ve amcası tutuklandı

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#Şanlıurfa#Cinayet#Kadir Tabazığ
Şanlıurfadaki vahşet Toprağa yarı gömülü halde cesedi bulunmuştu... Babası ve amcası tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 17:20

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlada yarı gömülü vücudu parçalanmış halde cesedi bulunan 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'ın ölümüne ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı. Kadir Tabazığ'ın babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, 27 Ocak günü Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada, mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu. Otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenen Kadir Tabazığ'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.

BABASI VE AMCASI TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Şanlıurfa#Cinayet#Kadir Tabazığ

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