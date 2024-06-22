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Şanlıurfa'daki silahlı kavga: Ölü sayısı 2’ye çıktı, 31 kişi gözaltında

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#Şanlıurfa#Hilvan#Silahlı Kavga
Şanlıurfadaki silahlı kavga: Ölü sayısı 2’ye çıktı, 31 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 13:05

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, husumetli akraba iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Ahmet Rusum (43) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 2’ye çıkarken, olaya karıştığı belirlenen 31 kişi ise gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hilvan'a bağlı Yukarı Ekece Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ailelerin yakınlarının da karıştığı kavgada taraflar birbirine tabanca, tüfek, taş ve sopalar ile saldırdı.

İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serhat Rusum (33), dün gece hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ahmet Rusum (43) da sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığını belirlenen 31 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Hilvan#Silahlı Kavga

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