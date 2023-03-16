Şanlıurfa’daki sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

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Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan araçların görüntüleri ortaya çıktı. 14 Mart'ta Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olurken çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında mahsur kalan 6 kişi hayatını kaybetti.

Alt geçitte mahsur kalan araçların sel sularına görülmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde alt geçitteki araçlar ile içerisindeki vatandaşların saniyeler içerisinde suyun yuttuğu yer alıyor.

Köprülü kavşakta yapılan çalışmada şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, bölgede arama ve tarama çalışmalarını tamamladı.