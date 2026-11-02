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Şanlıurfa'daki seçimde kahreden ölüm: Kalp krizi geçiren sandık görevlisi kurtarılamadı

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#Şanlıurfa#ŞUTSO#Seçim
Şanlıurfadaki seçimde kahreden ölüm: Kalp krizi geçiren sandık görevlisi kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 10:36

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde acı bir olay yaşandı. Seçimde sandık görevlisi olan Ali Ağlamış, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ağlamış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay sabah saatlerinde, Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi’nde meydana geldi. ŞUTSO seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan Ali Ağlamış(64), oy verme işlemi devam ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden diğer sandık görevlileri ve vatandaşlar, Ağlamış’ın yardımına koştu. Çevredekilerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi.

Şanlıurfadaki seçimde kahreden ölüm: Kalp krizi geçiren sandık görevlisi kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahalede bulundukları Ali Ağlamış’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Görev yaptığı okuldan sedye ile çıkarılan ve ambulansa kadar kalp mesajı yapılan Ali Ağlamış kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Şanlıurfadaki seçimde kahreden ölüm: Kalp krizi geçiren sandık görevlisi kurtarılamadı

Ağlamış’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfadaki seçimde kahreden ölüm: Kalp krizi geçiren sandık görevlisi kurtarılamadı

Şanlıurfadaki seçimde kahreden ölüm: Kalp krizi geçiren sandık görevlisi kurtarılamadı

 

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#Şanlıurfa#ŞUTSO#Seçim

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