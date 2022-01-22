Şanlıurfa'daki okulun bahçesi Bakan Özer’in talimatıyla yenilendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldıEkranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldı#Kripto Para
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
Türkiye kar altında 49 il alarmda... Peş peşe uyarılar geliyorTürkiye kar altında! 49 il alarmda... Peş peşe uyarılar geliyor#Meteoroloji
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Mahkemeden emsal karar... Kredi kullananlar dikkat Ödedikleri parayı geri aldılarMahkemeden emsal karar... Kredi kullananlar dikkat! Ödedikleri parayı geri aldılar#BANKA
Yıllardır tartışılıyordu... Kadın ve erkek arasındaki fark kanıtlandıYıllardır tartışılıyordu... Kadın ve erkek arasındaki fark kanıtlandı!#Kadın
İsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefonİsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefon#Türkiye
Sokak ortasında korku dolu anlar Taksiden indirdi, yerde sürüklediSokak ortasında korku dolu anlar! Taksiden indirdi, yerde sürükledi#Taksi
Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusu tepki çektiSalda Gölü kumsalına açılan su kuyusu tepki çekti!#Burdur
5 milyon euro sonrası masadan kalktı'5 milyon euro' sonrası masadan kalktı#Acunılıcalı
Yine o haritaYine o harita#Nadine Maenza
Daha önce de korku dolu anlar yaşattı'Daha önce de korku dolu anlar yaşattı'#Serenay Sarıkaya
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
Prens ile küçük çocuk ortak bir acıda buluştu: Kader arkadaşıyla dertleştiPrens ile küçük çocuk ortak bir acıda buluştu: Kader arkadaşıyla dertleşti #Prens William
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'daki okulun bahçesi Bakan Özer’in talimatıyla yenilendi

#Milli Eğitim Bakanı#Şanlıurfa#OKUL
Şanlıurfadaki okulun bahçesi Bakan Özer’in talimatıyla yenilendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Şanlıurfa ziyaretinde, eksiklerinin giderilmesi yönünde talimat verdiği Halilurrahman Ortaokulu'nun duvarı ve bahçesi 15 günde yenilendi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ocak'ta Şanlıurfa’da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılıp, ardından Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları dolaşıp incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.

Şanlıurfadaki okulun bahçesi Bakan Özer’in talimatıyla yenilendi

Bu sırada Bakan Özer, Ankara'ya döndükten sonra 1 bakan yardımcısı ile 6 genel müdürünü de Şanlıurfa’ya gönderdi. Ekibin incelemesinin ardından okulda tadilat başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Yatırım İzlem ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okul bahçesinin zeminine silim yapılıp epoksi astarı çekildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Türkiye kar altında 49 il alarmda... Peş peşe uyarılar geliyorTürkiye kar altında! 49 il alarmda... Peş peşe uyarılar geliyorHaberi görüntüle

Bahçeye futbol ve basketbol sahası yapılıp, voleybol direkleri kuruldu. Duvarı yenilenen okula banklar ve kameriyeler de konuldu. Çehresi yenilenen okulun öğrencileri, duyarlılığından dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.

Şanlıurfadaki okulun bahçesi Bakan Özer’in talimatıyla yenilendi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Şanlıurfa#OKUL

BAKMADAN GEÇME!

Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray