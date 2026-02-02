×
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'daki meydan savaşı gibi kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 16:24

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir gün arayla çıkan, toplam 11 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı, kürekli kavgalara ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Mil Dalca Mahallesi’nde önceki gün aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Dün de taraflar ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde taraflar birbirine tekme yumruk saldırdı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi daha yaralandı.

Toplam 11 kişinin yaralandığı her iki kavgaya ilişkin polis ve jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kavganın yaşandığı bölgede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

