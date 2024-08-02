Şanlıurfa'daki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Siverek ilçesindeki Çıkrık Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler ağıtlar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Cenazede çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTAN ZORLANDI, ÇOCUKLARIN DEDESİ İSYAN ETTİ

Cenazede güçlükle ayakta durmaya çalışan çocukların dedesi Mehmet İsi, "Bu biçer miydi, patoz muydu, neydi? Bir araba 7 insana nasıl çarpar. Çocuklar babalarıyla parka varmadan iniyor, babaları arabadan eşyaları çıkartırken, çocuklar da kaldırımda bekliyordu, diğer sürücü geliyor hem parktaki araca ve hem de kaldırımdaki çocuklara çarpıyor. Yani ne oldu biz de bilemedik” dedi.

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3 ÇOCUĞUN BABASI YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA GİTMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar, Leyla ve Muhammed kardeşlerin babası Remzi İsi'nin Almanya'da çalıştığı öğrenildi. Acılı babaya yakınları tarafından haber verilirken, baba yurt dışında olduğu için cenaze törenine yetişemedi.

Cenaze sonrası aile Şehit Er Orhan İrkarlı Taziye Evi'nde taziyeleri kabul etti. Taziyeye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şildak, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada ağır yaralanan baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.