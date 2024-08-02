×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'daki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi! Yakınları sinir krizi geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Silvan#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 15:53

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk Siverek'te yan yana toprağa verildi. Cenazede çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Siverek ilçesindeki Çıkrık Mahallesi Asiçayır Sokağı'na getirilen Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler ağıtlar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Cenazede çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Şanlıurfadaki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi Yakınları sinir krizi geçirdi

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTAN ZORLANDI, ÇOCUKLARIN DEDESİ İSYAN ETTİ

Cenazede güçlükle ayakta durmaya çalışan çocukların dedesi Mehmet İsi, "Bu biçer miydi, patoz muydu, neydi? Bir araba 7 insana nasıl çarpar. Çocuklar babalarıyla parka varmadan iniyor, babaları arabadan eşyaları çıkartırken, çocuklar da kaldırımda bekliyordu, diğer sürücü geliyor hem parktaki araca ve hem de kaldırımdaki çocuklara çarpıyor. Yani ne oldu biz de bilemedik” dedi.

Şanlıurfadaki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberin Devamı

3 ÇOCUĞUN BABASI YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA GİTMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar, Leyla ve Muhammed kardeşlerin babası Remzi İsi'nin Almanya'da çalıştığı öğrenildi. Acılı babaya yakınları tarafından haber verilirken, baba yurt dışında olduğu için cenaze törenine yetişemedi.

Cenaze sonrası aile Şehit Er Orhan İrkarlı Taziye Evi'nde taziyeleri kabul etti. Taziyeye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şildak, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfadaki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi Yakınları sinir krizi geçirdi

Kazada ağır yaralanan baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Şanlıurfadaki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi Yakınları sinir krizi geçirdi

Şanlıurfadaki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi Yakınları sinir krizi geçirdi

Şanlıurfadaki korkunç kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana toprağa verildi Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Silvan#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!