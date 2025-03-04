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Şanlıurfa'daki kazada can kaybı sayısı 5'e çıktı

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Sağlık Ekipleri
Şanlıurfadaki kazada can kaybı sayısı 5e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 17:10

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Hastanede tedavi gören Adem Korkmaz (23) da yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Suruç-Birecik kara yolunun 17'nci kilometresinde Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç yönüne giden Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobiller şarampole savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücüler Uçar ve Yılmaz ile araçlardaki Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz'ın (46) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Adem Korkmaz ise hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölenler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bu arada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Adem Korkmaz da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

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#Şanlıurfa#Trafik Kazası#Sağlık Ekipleri

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