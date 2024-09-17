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Şanlıurfa'daki görüntüler gündem olmuştu! Polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma başlatıldı

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#Şanlıurfa#Polis #Orantısız Güç
Şanlıurfadaki görüntüler gündem olmuştu Polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 12:41

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, polislerin denetim sırasında durdurdukları motosiklet sürücüsü İ.A.’yI (25) darbedip orantısız güç kullandıkları iddiaları üzerine kaymakamlık idari soruşturma başlattı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Konu titizlikle takip edilmektedir" denildi.

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Viranşehir’de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.’yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 polis memuru, İ.A.’yı iddiaya göre yol kenarında orantısız güç kullanarak darbetti. Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Gözaltına alınan İ.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Şanlıurfa#Polis #Orantısız Güç

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