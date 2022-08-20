Son dakika... Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi. Bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi.

VALİ AÇIKLADI: 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Otobüs kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimizi ve yaralılara çarpıyor.

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İlk belirlemelere 15 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun."

3 İTFAİYE PERSONELİ, 2 SAĞLIK PERSONELİ, 2 GAZETECİ...

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURMUŞLARDI

Kazada hayatını kaybeden İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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NTV yayınına katılan İHA Muhabiri Said Vakkas, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman zaman konuşmakta güçlük çeken Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor" dedi ve kazayla ilgili şunları söyledi:

"Çok kötü durum. Burası savaş alanı gibi. Kaza için gelmiştik biz basın mensubu olarak. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 15 vatandaşımızı kaybettik."