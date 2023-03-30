Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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Kaza, öğleden sonra organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hakan A. yönetimindeki kamyonla, İlhan Yetim'in (33) kullandığı hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim (33) ile yanındaki Abdullah Karataş'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.