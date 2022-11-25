Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralı

Güncelleme Tarihi:
Kaza, sabah saatlerinde, Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Yeşiltaş yönetimindeki servis minibüsü ile Yılmaz Köprüdüz idaresindeki ve Sabri Ağırtaş'ın kullandığı kamyonetler çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Yılmaz Köprüdüz ile servis minibüsündeki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.