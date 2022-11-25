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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12'si öğrenci, 13 yaralı

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#Şanlıurfa#Siverek#Trafik Kazası
Şanlıurfada zincirleme kaza: 12si öğrenci, 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 10:37

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 kamyonet ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 12'si lise öğrencisi, 13 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Yeşiltaş yönetimindeki servis minibüsü ile Yılmaz Köprüdüz idaresindeki ve Sabri Ağırtaş'ın kullandığı kamyonetler çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Yılmaz Köprüdüz ile servis minibüsündeki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Siverek#Trafik Kazası

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